МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут на фоне сильных финансовых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.59 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,35% — до 7106,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,8%, до 6729,29 пункта, немецкий DAX — на 0,05%, до 15576,85 пункта.

Сезон финансовой отчетности поддерживает оптимизм на европейских фондовых рынках, хотя рост несколько сдерживают опасения за восстановление экономики на фоне распространения штамма COVID-19 "дельта". Рубль вновь перешел к росту против доллара и евро

Во вторник сильные отчеты по прибыли опубликовали французский автомобильный концерн Stellantis, немецкий автоконцерн BMW, французская банковская группа Societe Generale и британский нефтегазовый гигант BP. Последний также объявил о программе обратного выкупа акций на 1,4 миллиарда долларов.

На этом фоне акции Stellantis растут на 4,6%, BP – на 3,05%, Societe Generale – на 5,47%. При этом бумаги BMW дешевеют на 3,89%, поскольку компания предупредила о возможном нестабильном втором полугодии из-за цен на сырье и нехватки полупроводников.