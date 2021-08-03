МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут во вторник в ожидании новых финансовых отчетов компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,45% — до 34877 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 14969 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 4395,25 пункта.

В центре внимания рынков остается сезон корпоративной отчетности в США. До открытия торгов отчетности опубликуют такие крупные американские компании как Eli Lilly, KKR, ConocoPhillips и Marriott International. Биржи Азии закрылись в основном в минусе вслед за рынками США

"Это довольно хороший сезон отчетности, и он оправдывает наш среднесрочный позитивный взгляд на перспективы фондового рынка", — цитирует газета Wall Street Journal портфельного менеджера Legal & General Investment Management Джастина Онуэквуси (Justin Onuekwusi). По его словам, финансовые показатели компаний второй квартал подряд превышают самые высокие прогнозы, "что является довольно беспрецедентным".

Определенное влияние на настроения участников рынка также может оказать статистика по объему промышленных заказов в США за июнь. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 1% в месячном исчислении после подъема на 1,7% месяцем ранее.