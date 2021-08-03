МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут во вторник на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,02% — до 34843,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 14704,8 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4390,3 пункта. Банк России рассматривает IPO как основной вариант продажи "Открытия"

Инвесторы продолжают следить за публикацией результатов американских компаний. Так, чистая прибыль производителя спортивной одежды Under Armour за второй квартал составила 59 миллионов долларов против убытка годом ранее, а выручка выросла почти в 2 раза, до 1,4 миллиарда. Оба показателя оказались лучше прогнозов, в связи с этим акции компании дорожают на 2,6%.

А фармацевтическая Eli Lilly сообщила о том, что за второй квартал ее чистая прибыль снизилась на 2% в годовом выражении и составила 1,4 миллиарда долларов, в то время как выручка выросла на 23%, до 6,7 миллиарда. Бумаги компании дорожают на 3,3%.

Аналитики UBS Wealth Management, мнение которых приводит газета Financial Times, полагают, что позитивные прогнозы о прибыли компаний остаются ключевым фактором для роста на фондовом рынке. Эксперты также отметили, что показатели компаний за прошедший квартал "по-прежнему впечатляют", несмотря на то, что активный рост обусловлен падением в 2020 году.