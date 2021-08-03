Основные фондовые индексы США растут на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут во вторник на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,02% — до 34843,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 14704,8 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,09%, до 4390,3 пункта.
Инвесторы продолжают следить за публикацией результатов американских компаний. Так, чистая прибыль производителя спортивной одежды Under Armour за второй квартал составила 59 миллионов долларов против убытка годом ранее, а выручка выросла почти в 2 раза, до 1,4 миллиарда. Оба показателя оказались лучше прогнозов, в связи с этим акции компании дорожают на 2,6%.
А фармацевтическая Eli Lilly сообщила о том, что за второй квартал ее чистая прибыль снизилась на 2% в годовом выражении и составила 1,4 миллиарда долларов, в то время как выручка выросла на 23%, до 6,7 миллиарда. Бумаги компании дорожают на 3,3%.
Аналитики UBS Wealth Management, мнение которых приводит газета Financial Times, полагают, что позитивные прогнозы о прибыли компаний остаются ключевым фактором для роста на фондовом рынке. Эксперты также отметили, что показатели компаний за прошедший квартал "по-прежнему впечатляют", несмотря на то, что активный рост обусловлен падением в 2020 году.
https://1prime.ru/Index/20210803/834366169.html