МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом индексов на фоне позитивной динамики на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,8% — до 3477,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,7%, до 2465,62 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,9% — до 26426,55 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,34% — до 3280,38 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 0,21% — до 27584,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,38%, до 7503,2 пункта.

Трейдеры обратили внимание на то, что биржи США во вторник выросли на 0,5-0,8% на сильной финансовой отчетности американских компаний.

Кроме того, инвесторы отыгрывали статистику из Китая. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг КНР, по данным делового издания Caixin, в июле вырос до 53,1 пункта с уровня июня в 50,6 пункта. PMI в сфере услуг вырос до 54,9 пункта с 50,3 пункта в июне. Российский рынок акций растет по основным индексам

В то же время разочаровала рынки отчетность крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba за первый квартал 2021-2022 финансового года (завершился 30 июня). Хотя выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 34%, до 31,865 миллиарда долларов, она оказалась ниже прогнозов аналитиков. Акции компании на торгах в Гонконге подешевели примерно на 0,7%.

Кроме того, трейдеров беспокоит эпидемиологическая ситуация в Японии, где наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. "Давление на японские фондовые рынки оказал рост числа случаев заражения COVID-19", — сказал агентству Франс Пресс старший стратег Okasan Online Securities Есихиро Ито (Yoshihiro Ito).