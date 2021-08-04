МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут на общем рыночном позитиве в надежде на восстановление мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,43% — до 7135,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,5%, до 6757,32 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 15667,3 пункта.

Позитиву на европейских фондовых биржах способствует рост фондовых рынков США и АТР. Очередная волна тревоги по поводу продолжающейся пандемии сменилась надеждами на восстановление мировой экономики. Евро перешел к снижению к доллару на фоне статистики из еврозоны

При этом рост европейских индексов сдерживает макроэкономическая статистика, в основном оказавшаяся слабее прогнозов. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 60,2 пункта с 59,5 пункта в июне. Аналитики ожидали сохранения предварительной оценки в 60,6 пункта.

Розничные продажи в еврозоне в июне выросли на 1,5% по сравнению с маем, а в годовом выражении – на 5%. Аналитики прогнозировали рост на 1,7% и 4,5% соответственно.