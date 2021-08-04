МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют слабую смешанную динамику в среду в ожидании внутренних статданных, которые могут указать на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,07% — до 34972 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,05%, до 15054,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,06%, до 4412,75 пункта.

Рынки в среду ждут новых статданных из США по рынку труда и деловой активности. Так, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщит об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в июле. Ожидается, что показатель вырос на 695 тысяч после роста в июне на 692 тысячи. Кроме того, Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует данные по индексу деловой активности в сфере услуг США. Эксперты полагают, что показатель в июле вырос до 60,5% с 60,1% в июне. Цены на нефть усилили снижение

"Мы входим в стадию, когда рост (экономики — ред.) по-прежнему хороший, но тем не менее, его темпы не такие быстрые, как на начальном этапе восстановления", — отметил менеджер по управлению активами в Invesco Себастьян Мэки (Sebastian Mackay), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, инвесторы по-прежнему продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности в США. Так, до открытия торгов свои квартальные финансовые результаты опубликуют компании Kraft Heinz и General Motors, а после закрытия рынков — Uber Technologies.