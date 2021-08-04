МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются в среду после публикации статистики по рынку труда страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,39% — до 34980,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,02%, до 14763 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,22%, до 4413,6 пункта.

Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) в среду сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло на 330 тысяч. Аналитики при этом ждали роста показателя на 695 тысяч.

В то же время снижение несколько сдерживают данные о том, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до рекордных 64,1% с июньских 60,1%, в то время как аналитики ожидали роста показателя только до 60,5%.

А композитный PMI в стране за июль, по окончательной оценке, снизился меньше прогноза – до 59,9 пункта с 63,7 пункта в июне. PMI в сфере услуг также опустился до 59,9 пункта против 64,6 пункта в июне, аналитики ожидали 59,8 пункта.

Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией с коронавирусом в мире, существуют беспокойства относительно того, что рост заболеваемости в ряде стран может замедлить темпы восстановления экономики. В частности, аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чьи слова приводит газета Wall Street Journal, считает, что больше всего поводов для беспокойства создает ситуация в Азии, где рост экономики может замедлиться больше всего.