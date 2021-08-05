МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут после выхода статданных по Германии, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Азии торгуются разнонаправленно вслед за рынками США

По состоянию на 10.27 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,12% — до 7115,65 пункта, французский CAC 40 рос на 0,36%, до 6770,28 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 1570,85 пункта.

На европейских фондовых биржах в четверг наблюдается преимущественно положительная динамика, инвесторы оценивают статданные по Германии. Так, объем производственных заказов в стране в июне вырос на 4,1% по сравнении со снижением на 3,2% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 1,9%.

Кроме того, трейдеры ожидают решения Банка Англии, которое будет опубликовано позднее в четверг. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%.

По словам аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson), которые приводит газета Wall Street Journal, несмотря на то, что Банк Англии, скорее всего, сохранит свою политику без изменений, его решения все равно будет примечательны, если будут разногласия по поводу темпов программы выкупа облигаций и будет ли банк рассматривать возможность их замедления.