МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику в четверг в ожидании внутренних статданных, которые могут указать на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на комментариях вице-председателя ФРС США

По состоянию на 13.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,22% — до 34768 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,26%, до 15112,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4407,25 пункта.

Рынки в среду ждут новых статданных из США по рынку труда и внешней торговле. Так, министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю. Аналитики ждут снижения показателя до 384 тысяч с 400 тысяч неделей ранее.

Кроме того, минторг США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране. Согласно прогнозам экспертов, дефицит торгового баланса вырос в июне до 73,9 миллиарда долларов с 71,2 миллиарда долларов месяцем ранее.

В целом аналитики оптимистично настроены относительно перспектив фондового рынка, в том числе на фоне высоких финансовых показателей компаний в ходе текущего сезона корпоративной отчетности. "Мы довольно позитивно настроены, мы считаем, что прибыль у компаний очень хорошая", — сказала газете Wall Street Journal инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Кэролайн Симмонс (Caroline Simmons). По ее словам, в следующем году фондовые рынки могут продолжить рост, который составит 5-10%.