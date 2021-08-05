МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо растет на некотором улучшении настроений на западных биржах и на рынке нефти. Рост также поддерживают позитивные отчетности компаний. Биржи Европы в основном растут после публикации статданных по Германии

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.25 мск рос на 0,15% — до 3816,39 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1644,11 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 6 копеек — до 73,11 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 86,57 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вновь дорожает – на 0,6%, до 70,8 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские индексы растут в пределах 0,25%. Большинство основных европейских бирж также в плюсе – в пределах 0,45%.

Мировые рынки продолжают совершать разнонаправленные движения, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"С одной стороны, снижения провоцируют участники, опасающиеся усиления пандемии и замедления экономического роста. С другой стороны, многие инвесторы выкупают провалы, так как эта стратегия уже более 10 лет приносит хороший результат. К тому же ухудшение ситуации с коронавирусом будет удерживать центробанки от сворачивания монетарных стимулов", — комментирует эксперт.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Бумаги "Ростелекома" растут на фоне позитивной отчетности по МСФО за второй квартал. Привилегированные акции дорожают на 1,89%, обыкновенные – на 2,02%.

"Фактические результаты компании превзошли прогнозы рынка и позволяют рассчитывать на повышение среднерыночных оценок справедливой стоимости компании на 3–5%", — отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс".

Акции "Норникеля" (+0,2%) слабо реагируют на отчетность по МСФО за первое полугодие. Результаты были достаточно прогнозируемы, поэтому особой реакции нет, поясняет Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Более всего инвестора заботит непредсказуемость экологических штрафов. Кроме того, в МЭР заявляют о том, что лишь в сентябре определятся с судьбой временного экспортного налога для металлургов. Таким образом, рынку пока не на что реагировать, тем более, что динамика металлов, которые производит ГМК, довольно вялая", — добавил аналитик.

В лидерах роста — акции ТМК (3,31%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,99%), акции ТГК-1 (1,9%), "Иркута" (1,8%), расписки группы "Мать и дитя" (1,7%), а также акции Московского кредитного банка (1,58%) и расписки HeadHunter Group (1,54%).

В аутсайдерах – обыкновенные акции "Башнефти" (-2,51%), префы "Нижнекамскнефтехима" (-1,59%), расписки ГК "Эталон" (-1,3%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,08%) и акции ФСК "ЕЭС" (-1%).

ПРОГНОЗЫ

"В четверг во второй половине дня преобладают шансы снижения рынка. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3780–3815 пунктов", — прогнозирует Осин.

Следующим техническим препятствием для индекса Мосбиржи после преодоления уровня 3814 пунктов может выступить отметка 3833 пунктов, говорит в свою очередь Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Для индекса РТС, по его оценке, пока остается неприступной отметка в 1653 пункта. Однако в случае дальнейшего роста мировых рынков и цен на нефть индексы могут до конца недели проверить на прочность эти уровни, добавил эксперт.