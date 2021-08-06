МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются после публикации статданных по Германии, свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в Германии в июне неожиданно снизилось

По состоянию на 10.22 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,12% — до 7111,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,17%, до 6770,38 пункта, немецкий DAX рос на 0,10%, до 15761,3 пункта.

На европейских фондовых биржах в пятницу наблюдается преимущественно отрицательная динамика, поскольку инвесторы оценивают статистику из Германии. Так, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июне снизился на 1,3% по отношению к маю. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании статданных по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Аналитики полагают, что в июле показатель снизился до 5,7% с 5,9% в июне.

"Было много предположений о важности сегодняшнего отчета по занятости с точки зрения сроков возможного сокращения покупок активов, а также того, когда ожидать возможного повышения процентной ставки, будь то начало 2023 года или конец 2022 года", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).