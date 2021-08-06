МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением индексов на фоне опасений вокруг распространения коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы в основном снижаются

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2% — до 3458,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2443,06 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,1% — до 26179,4 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,18% — до 3270,36 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,33% — до 27820,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,36%, до 7538,4 пункта.

Трейдеры в последний торговый день недели отыгрывали опасения вокруг продолжающегося распространения в мире штамма коронавируса "дельта", который грозит замедлить темпы экономического восстановления.

"Опасения по поводу штамма "дельта" сохраняются, хотя рынки считают, что он, скорее, отсрочит восстановление экономики, нежели сведет на его нет, учитывая высокую эффективность вакцин", — сказал аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland), которого цитирует агентство Франс Пресс.

Кроме того, мировые инвесторы ждут статистику по рынку труда США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Так, аналитики прогнозируют, что безработица в США в июле снизилась до 5,7% с 5,9% в июне, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 870 тысяч после роста на 850 тысяч месяцем ранее.

"Продажи в преддверии сегодняшних данных по занятости в США и трехдневных выходных в Японии оказали давление на местный рынок", — сказал в свою очередь старший стратег Okasan Online Securities Есихиро Ито (Yoshihiro Ito). При этом японскому рынку удалось закрыться в плюсе на фоне подъема на биржах США в четверг и ослабления курса иены к доллару.