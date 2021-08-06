МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительную разнонаправленную динамику в пятницу в ожидании данных по безработице США, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в основном в минусе на опасениях по COVID-19

По состоянию на 13.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,08% — до 34971 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,1%, до 15150,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — рос на 0,05%, до 4423,5 пункта.

Мировые инвесторы находятся в ожидании статданных по безработице в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Согласно прогнозам, в июле безработица снизилась до 5,7% с 5,9% в июне, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 870 тысяч после роста на 850 тысяч месяцем ранее.

При этом оптимизм трейдеров ограничивают сохраняющиеся опасения вокруг распространения коронавируса в мире. "Можно сказать, что рынок со скрипом ползет вверх. Ситуация мне кажется довольно хрупкой: кажется, что давление на фондовый рынок могут оказать, по крайней мере, временно, плохие новости по штамму "дельта". Но это будет прогиб, который выпрямится", — сказал газете Wall Street Journal аналитик британской инвестиционной компании Royal London Asset Management Тревор Гритэм (Trevor Greetham).