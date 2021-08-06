ВАШИНГТОН, 6 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут на закрытии биржи в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,41% — до 35209,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,4%, до 14835,76 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,17%, до 4436,55 пункта.

Индексы подросли на фоне публикации данных о безработице в стране. Безработица в США в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9% при прогнозе снижения до 5,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи, в то время как ожидался рост на 870 тысяч.