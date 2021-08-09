ПЕКИН, 9 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в июле вырос на 1,0% в годовом выражении, что оказалось несколько выше ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. Россиян предупредили, какой подвох таит в себе кассовый чек

Эксперты прогнозировали рост показателя на 0,8%, при том, что в июне CPI показал рост на 1,1%. Рост CPI за первые семь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,6%.

CPI в городах в июле вырос на 1,2%, а в сельской местности – на 0,4%. Цены на продовольственные товары в июле упали на 3,7%, на непродовольственные – выросли на 2,1%, цены на потребительские товары выросли на 0,6%, на услуги — на 1,6%.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции вырос на 0,3%. Цены на продовольственные товары по сравнению с июнем упали на 0,4%, на непродовольственные — выросли на 0,5%. Потребительские товары подорожали на 0,1%, услуги — на 0,6%.

Цены на свежие фрукты в июле в годовом выражении выросли на 5,2%, свежие овощи и зелень – упали на 4,0%, молочная продукция подорожала на 2,0%, яйца — на 15,6%, продукция водного промысла – на 13,8%, при этом цены на мясо упали на 25,5%, свинина подешевела на 43,5%. Алкоголь подорожал на 2,6%.

Если же сравнивать с показателями июня этого года, то за месяц цены на молочную продукцию выросли на 0,1%, на фрукты упали на 2,1%, овощи и зелень подорожали на 1,3%, яйца — на 0,9%, цены на мясо снизились на 1,7%, свинина подешевела на 1,9%. Алкоголь подорожал на 0,3%.

Услуги здравоохранения в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,4%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 2,7%, на транспорт и связь — на 6,9%, на жилье — на 1,1%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июле в годовом выражении вырос на 9% против 8,8% месяцем ранее, не совпав с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что показатель останется на уровне июня.

По итогам 2020 года инфляция в Китае составила 2,5%, хотя власти ожидали роста в 3,5%. Согласно официальному прогнозу, в 2021 году CPI составит около 3%.