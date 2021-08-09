МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно ростом индексов на фоне пятничной динамики на американских биржах и статистики из КНР, свидетельствуют данные торгов. Акции российских компаний дешевеют в Лондоне

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,1% — до 3494,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2462,84 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,4% — до 26283,4 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,3% — до 3260,42 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 остался на уровне закрытия пятницы — 7538,4 пункта. В Японии торги не проводились в связи с праздничным днем. В пятницу японский Nikkei 225 вырос на 0,33% — до 27820,04 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США преимущественно выросли на закрытии бирж в пятницу. Поддержку рынкам оказали данные по безработице в стране, которая в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи, в то время как ожидался рост на 870 тысяч.

В то же время сильная статистика с рынка труда США усилила опасения по поводу возможного начала ужесточения монетарной политики ФРС раньше намеченного срока. "Существуют опасения, что, если экономика будет расти очень, очень хорошо, это может привести к ужесточению политики или сокращению поддержки со стороны ФРС", — сказал агентству Блумберг аналитик AMP Capital Investors Шейн Оливер (Shane Oliver).

Кроме того, поддержала рынки статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в июле составила 1%, что выше прогноза в 0,8%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%. При этом цены потребителей выросли в годовом выражении на 9%, хотя ожидался рост на 8,8%.