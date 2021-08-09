МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник опускаются, обеспокоенность трейдеров относительно пандемии коронавируса и штамма "дельта", а также падение нефтяных цен на 3,5% сдерживают индексы, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в основном в плюсе

По состоянию на 11.13 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,32% — до 7100,35 пункта, французский CAC 40 — на 0,02%, до 6815,86 пункта, немецкий DAX опускался на 0,08%, до 15749,4 пункта.

В мире сохраняется обеспокоенность относительно распространения штамма "дельта" коронавируса, особенно после ужесточения Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона карантинных ограничений.

В ходе торгов также заметно падают цены на нефть, снижение сырьевых котировок достигает 3,5-3,7%. Медь дешевеет на 1,3%, золото — на 0,9%. В результате дешевеют акции компаний региона: бумаги BP снижаются в цене на 1,9%, OMV — на 1,1%, Glencore — на 0,7%. Акции Daimler и Renault теряют 1,5% и 1,4% стоимости соответственно.

Не дает заметной поддержки индексам и макростатистика. Так, экспорт Германии в июне вырос на 1,3% в месячном выражении, ожидалось увеличение на 0,4%. Импорт поднялся в отчетном месяце на 0,6% при прогнозе увеличения на 0,5%. Статистика Китая по инфляции в июле оказалась лучше прогнозов, пятничные данные по рынку труда в США в июле также были лучше ожиданий аналитиков.