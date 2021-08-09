МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют преимущественно негативную динамику в понедельник на обострении опасений за перспективы ужесточения монетарной политики ФРС, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо меняется к мировым валютам

По состоянию на 13.29 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,26% — до 34999 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,09%, до 15109 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,16%, до 4422,25 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывают опасения относительно перспектив монетарной политики ФРС США, которые усилились после оказавшейся лучше прогнозов пятничной статистики с американского рынка труда. Трейдеры опасаются, что быстрое восстановление крупнейшей мировой экономики приведет к тому, что Федрезерв начнет повышать ставку раньше, чем планировал изначально. На заседании регулятора в июне большинство членов ФРС высказалось за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.

"Пятничные данные являются сигналом к тому, что ФРС США может начать сокращать стимулы раньше, чем ожидалось", — цитирует газета Wall Street Journal брокера Marex Spectron Анну Стаблум (Anna Stablum).

В середине текущей недели рынки ждут данных по годовой инфляции в стране в июле. Аналитики прогнозируют замедление показателя до 5,3% с 5,4% в июне. Июньский показатель был максимальным с августа 2008 года.