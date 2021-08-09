МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник на фоне возобновившихся опасений более скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

Удаленная работа трейдера

Российский рынок акций повышается на корпоративных историях

По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,39% — до 35069,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 14820,5 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4425,9 пункта.

Неожиданное снижение уровня безработицы в стране и более активный рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики вызвали новую волну беспокойства за курс политики Федрезерва. Увеличение темпов экономического роста может послужить сигналом регулятору для сворачивания стимулирующих мер и более скорого, чем ожидалось, повышения процентных ставок.

"Очень хорошие данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, оставили инвесторов в ожидании более скорого сворачивания стимулов ФРС", — сказал старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson) агентству Франс Пресс.

В связи с этим внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на данные о потребительской инфляции в США за июль, которые будут опубликованы в среду. Аналитики прогнозируют замедление показателя в годовом выражении до 5,3% с июньских 5,4%, которые стали максимумом с августа 2008 года.