МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник на фоне возобновившихся опасений более скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций повышается на корпоративных историях

По состоянию на 16.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,39% — до 35069,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 14820,5 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4425,9 пункта.

Неожиданное снижение уровня безработицы в стране и более активный рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики вызвали новую волну беспокойства за курс политики Федрезерва. Увеличение темпов экономического роста может послужить сигналом регулятору для сворачивания стимулирующих мер и более скорого, чем ожидалось, повышения процентных ставок.

"Очень хорошие данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу, оставили инвесторов в ожидании более скорого сворачивания стимулов ФРС", — сказал старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson) агентству Франс Пресс.

В связи с этим внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на данные о потребительской инфляции в США за июль, которые будут опубликованы в среду. Аналитики прогнозируют замедление показателя в годовом выражении до 5,3% с июньских 5,4%, которые стали максимумом с августа 2008 года.