МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов на фоне ослабления опасений за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1% — до 3529,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2483,79 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,2% — до 26605,62 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,53% — до 3243,19 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,32%, до 7562,6 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,24% — до 27888,15 пункта.

В целом поддержку настроений инвесторов оказывает продолжающийся сезон корпоративной отчетности в Азии с хорошей динамикой финансовых показателей. Это помогает ослабить обеспокоенность по поводу темпов восстановления экономики. В то же время сдерживающим фактором остается распространение коронавируса и связанные с ним карантинные ограничения в ряде стран мира.

В то же время дополнительную поддержку японскому фондовому рынку, который не работал в понедельник, оказало ослабление курса иены к доллару. "После неоднозначной динамики на американских биржах удешевление иены к доллару и рост китайских фондовых рынков, по всей видимости, оказали поддержку японскому рынку", — прокомментировал агентству Франс Пресс ход торгов в японии старший стратег Okasan Online Securities Есихиро Ито (Yoshihiro Ito). Фондовые индексы США в основном снизились на закрытии торгов понедельника, а курс доллара к иене во вторник растет до 110,41 иены с уровня прошлого закрытия в 110,28 иены.