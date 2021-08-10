Биржи АТР закрылись в основном в плюсе на ослаблении экономических опасений
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов на фоне ослабления опасений за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1% — до 3529,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 2483,79 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,2% — до 26605,62 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,53% — до 3243,19 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,32%, до 7562,6 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 0,24% — до 27888,15 пункта.
В целом поддержку настроений инвесторов оказывает продолжающийся сезон корпоративной отчетности в Азии с хорошей динамикой финансовых показателей. Это помогает ослабить обеспокоенность по поводу темпов восстановления экономики. В то же время сдерживающим фактором остается распространение коронавируса и связанные с ним карантинные ограничения в ряде стран мира.
В то же время дополнительную поддержку японскому фондовому рынку, который не работал в понедельник, оказало ослабление курса иены к доллару. "После неоднозначной динамики на американских биржах удешевление иены к доллару и рост китайских фондовых рынков, по всей видимости, оказали поддержку японскому рынку", — прокомментировал агентству Франс Пресс ход торгов в японии старший стратег Okasan Online Securities Есихиро Ито (Yoshihiro Ito). Фондовые индексы США в основном снизились на закрытии торгов понедельника, а курс доллара к иене во вторник растет до 110,41 иены с уровня прошлого закрытия в 110,28 иены.
https://1prime.ru/Index/20210810/834414473.html