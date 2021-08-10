МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник показывают слабую разнонаправленную динамику, инвесторы проявляют осторожность на фоне неопределенности вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в основном в плюсе

По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,13% — до 7123,15 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,02%, до 6814,53 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 15751,05 пункта.

Мировые фондовые рынки не показывают единого направления в начале недели. Биржи США в понедельник закрылись в основном некоторым снижением, биржи Азии — преимущественно выросли во вторник, а индексы Европы в основном слабо поднимаются.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса в мире, что может создать риски нового ужесточения карантина и сдержать восстановление мировой экономики.

Несколько сдерживает британский FTSE 100 удорожание фунта стерлингов к доллару на 0,13%. Укрепление национальной валюты сдерживает стоимость акций британских компаний-экспортеров, так как это снижает их относительный доход.

Заметно не повлияла на торги статистика из Германии. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал до 40,4 пункта с 63,3 пункта в июле, следует из данных Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Прогноз предполагал уменьшение только до 56,7 пункта.