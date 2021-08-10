Биржи Европы слабо меняются на фоне неопределенности вокруг COVID-19
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник показывают слабую разнонаправленную динамику, инвесторы проявляют осторожность на фоне неопределенности вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,13% — до 7123,15 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,02%, до 6814,53 пункта, немецкий DAX — на 0,04%, до 15751,05 пункта.
Мировые фондовые рынки не показывают единого направления в начале недели. Биржи США в понедельник закрылись в основном некоторым снижением, биржи Азии — преимущественно выросли во вторник, а индексы Европы в основном слабо поднимаются.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса в мире, что может создать риски нового ужесточения карантина и сдержать восстановление мировой экономики.
Несколько сдерживает британский FTSE 100 удорожание фунта стерлингов к доллару на 0,13%. Укрепление национальной валюты сдерживает стоимость акций британских компаний-экспортеров, так как это снижает их относительный доход.
Заметно не повлияла на торги статистика из Германии. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал до 40,4 пункта с 63,3 пункта в июле, следует из данных Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Прогноз предполагал уменьшение только до 56,7 пункта.
https://1prime.ru/Index/20210810/834414653.html