МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют слабую смешанную негативную динамику во вторник в ожидании заявлений представителей Федрезерва, свидетельствуют данные торгов. США предсказали долгую безработицу

По состоянию на 13.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09% — до 34965 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,09%, до 15139,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,04%, до 4424 пункта.

Рынки во вторник ждут выступления представителей ФРС США Лоретты Местер (Loretta Mester) и Чарльза Эванса (Charles Evans), чтобы оценить ожидания регулятора по срокам начала ужесточения монетарной политики в стране. Днем ранее глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) сказал, что в четвертом квартале ожидает начала постепенного сворачивания программы покупки облигаций.

"Похоже, мы увидим, что ФРС будет продолжать слегка подначивать инвесторов и напоминать, что в конечном итоге они собираются сокращать поддержку", — сказал газете Wall Street Journal портфельный менеджер Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha).

Определенное влияние на акции отдельных компаний могут оказать корпоративные новости. Так, акции фармацевтической компании Moderna на предторгах растут в цене на 2,6% после скачка на 17% днем ранее. Это произошло после того, как два исследования показали, что ее вакцина против COVID-19 более эффективна против штамма "дельта", чем вакцина, сделанная компаниями Pfizer и BioNTech.