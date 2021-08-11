МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно умеренно растут на общем оптимизме на мировых биржах, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы также оценивают внутреннюю статистику и корпоративные отчетности. Российский рынок акций умеренно растет

По состоянию на 10.49 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,22% — до 7177,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,06%, до 6824,54 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,11%, до 15753,85 пункта.

Общая склонность трейдеров к оптимизму поддерживает биржи Европы. Во вторник американские фондовые индексы в основном выросли, закрывшись вблизи рекордных отметок. Биржи Азии в среду также в основном показывают рост.

При этом инвесторы обратили внимание и на внутреннюю статистику. Так, годовая инфляция в Германии в июле ожидаемо ускорилась до 3,8% с 2,3% в июне. Показатель оказался рекордным с 1993 года.

Трейдеры также оценивают сезон отчетностей. Бумаги Uniper дешевеют на 1,3%. Во втором квартале компания получила чистый убыток в 861 миллион евро после прибыли в 193 миллиона евро годом ранее. Акции британского онлайн-сервиса по доставке готовой еды Deliveroo дешевеют на 1,8%, хотя компания отчиталась о росте выручки в 1,8 раза в годовом выражении за первое полугодие.