МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду демонстрируют смешанную динамику в ожидании статистики по инфляции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,05% — до 35173 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,3%, до 14992 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,1%, до 4424,75 пункта.

Трейдеры до открытия торгов ждут статистику по инфляции в США в июле. Аналитики прогнозируют замедление показателя до 5,3% с 5,4% в июне. Июньский показатель был максимальным с августа 2008 года.

ФРС не раз заявляла, что ускорение инфляции в США носит временный характер. Аналитик Fidelity International. Сальман Ахмед (Salman Ahmed), которого цитирует газета Wall Street journal, отметил, что эти заявления регулятора начинают вызывать сомнения.

Потребительские цены являются одним из ключевых факторов для определения монетарной политики ФРС. Ускорение инфляции усиливает опасения ужесточения денежно-кредитной политики.

Кроме того, позднее в среду на настроения рынка может повлиять статистика минфина США по бюджету. Как полагают эксперты, в июле дефицит госбюджета поднялся до 307 миллиардов со 174 миллиардов долларов в июне.