МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду после выхода данных о неснижающейся инфляции в стране, а Dow Jones и S&P 500 обновили очередные исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля резко развернулся вверх

По состоянию на 16.49 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,59%, до 35472,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 14790,01 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 4447,9 пункта. Ранее в ходе торгов DJIA и S&P 500 достигли максимумов в 35473,48 пункта и 4448,7 пункта соответственно.

Годовая инфляция в США по итогам июля сохранилась на уровне месячной давности в 5,4%, это рекорд с августа 2008 года, при этом аналитики ожидали ее замедления до 5,3%. А только за июль потребительские цены в стране выросли сразу на 0,5%.

Инвесторы внимательно следят за динамикой потребительских цен в США, поскольку еще большее ускорение инфляции может вынудить Федрезерв начать ужесточать свою мягкую денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось. При этом аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что сворачивание стимулирующих мер регулятором становится все более "ясным" решением, учитывая данные рынка труда США.

Кроме того, толкают индексы вверх и корпоративные новости. Так, криптобиржа Coinbase сообщила о том, что ее чистая прибыль по итогам полугодия выросла до 1,7 миллиарда долларов после 11 миллионов годом ранее. А выручка компании за отчетный период выросла в 11 раз, до 4 миллиардов долларов. Акции Coinbase дорожают на 5,4%.

Позднее в среду будет также опубликована статистика минфина США. Как полагают эксперты, в июле дефицит госбюджета поднялся до 307 миллиардов со 174 миллиардов долларов в июне.