МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Состав индекса MSCI Russia после ежеквартального пересмотра сохранен без изменений, следует из данных индексного провайдера MSCI. Объем инвестиций в недвижимость России вырос на 50%

"Соответствующие изменения в составе MSCI Global Standard Indexes (к числу которых относится и MSCI Russia — ред.) вступят в силу после закрытия торгов 31 августа 2021 года", — говорится в документе по итогам пересмотра. Данных по изменениям в российском индексе при этом нет.

MSCI Russia — биржевой индекс российского рынка, на который ориентируются многие крупные фонды. Более того, в последнее время все большую популярность приобретают так называемые пассивные инвестиции, когда портфель формируется путем простого копирования состава входящих в индекс MSCI ценных бумаг и их весов.

В то же время, как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", MSCI повысил оценку FIF (foreign inclusion factor, относительно российских компаний — оценка free float — ред.) Ozon до 0,25 c 0,2. "На наш взгляд, это попытка скорректировать майскую оценку, когда акции Ozon были добавлены в индекс", — говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Кроме того, отмечается, что индексный провайдер незначительно изменил веса акций Polymetal и "Яндекса" в индексе MSCI Russia.

В настоящее время в состав индекса, помимо прочих, входят бумаги Сбербанка, "Газпрома", "Лукойла", "Норникеля", "Яндекса", "Новатэка", "Татнефти", "Роснефти", TCS Group, Polymetal.