МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга незначительно повышается по инерции после трех дней роста. Доллар слабеет на данных по инфляции в США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск символически поднимался на 0,02% — до 3878 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3% до 1661 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Нефть дешевеет на 0,8% — до 70,1 доллара за баррель сорта Brent.