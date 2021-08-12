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Российский рынок акций символически повышается в начале торгов
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга незначительно повышается по инерции после трех дней роста. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск... ПРАЙМ, 12.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга незначительно повышается по инерции после трех дней роста.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск символически поднимался на 0,02% — до 3878 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3% до 1661 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Нефть дешевеет на 0,8% — до 70,1 доллара за баррель сорта Brent.