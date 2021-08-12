МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением индексов в рамках коррекции после роста, длившегося с начала недели, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2% — до 3524,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2478,34 пунктов, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,5% — до 26517,82 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,38% — до 3208,38 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,05%, до 7588,2 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,2% — до 28015,02 пункта.

В четверг на большинстве фондовых рынков Азии отмечалось коррекционное снижение. "Инвесторы пытались зафиксировать недавнюю прибыль", — сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).

Кроме того, инвесторов продолжает беспокоить ситуация с распространением коронавируса и перспективы восстановления экономики, рынки опасаются ужесточения карантинных ограничений в регионе и по всему миру.

В то же время ограничить негатив на биржах помогла динамика фондовых рынков США днем ранее. В среду американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 обновили очередные исторические максимумы, только индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ показал снижение.