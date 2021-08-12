МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг в основном растут, британский FTSE 100 опускается — трейдеры обращают внимание на макростатистику и корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в основном в минусе

По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,17% — до 7207,85 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,12%, до 6866,38 пункта, немецкий DAX — поднимался на 0,23%, до 15862,75 пункта.

Инвесторы отыгрывают статистику и корпоративные новости. Так, промпроизводство в Великобритании в июне неожиданно сократилось на 0,7% к маю, хотя ожидался рост на 0,3%. ВВП Великобритании во втором квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении чуть сильнее ожиданий — на 22,2% вместо 22,1%. В то же время объем промпроизводства в еврозоне в июне вырос на 9,7% в годовом выражении при прогнозе роста на 10,4%.

На британский индекс также негативно влияет снижение металлургического сектора на 1,3%. Акции Rio Tinto, торгующиеся без дивидендов, падают в цене на 5%, Anglo American — на 0,6%.

Инвесторы продолжают оценивать и корпоративные отчетности компаний. Акции Ceconomy дешевеют на 5%. Компания сообщила о снижении чистого убытка в годовом выражении в третьем квартале 2019-2020 фингода, при этом убыток до налогообложения и уплаты процентов (EBIT) вырос в 1,6 раза.

Бумаги Henkel теряют 3% стоимости. Хотя выручка за квартал и полугодие выросла, компания ухудшила прогноз по скорректированной марже EBIT — до 13,5-14,5% с 14-15% ранее.

Акции Tui AG дорожают на 2% после сообщения о росте летних бронирований.