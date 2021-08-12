МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном незначительно растут в четверг в ожидании внутренней статистики и новых отчетностей компаний, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы в основном в плюсе

По состоянию на 13.11 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,13% — до 35418 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,08%, до 15007,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,03%, до 4442 пункта.

Рынки в четверг ждут еженедельной статистики по рынку труда США. По мнению аналитиков, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось до 375 тысяч с 385 тысяч неделей ранее.

Кроме того, на настроения трейдеров могут повлиять корпоративные отчетности. В четверг за минувший квартал отчитаются американские компании Palantir Technologies, Airbnb, DoorDash и Walt Disney.

"Сезон отчетности проходит очень хорошо, он подтверждает сценарий восстановления (экономики — ред.)", — считает глава отдела частных банковских инвестиций SYZ Private Banking Люк Филип (Luc Filip), которого цитирует газета Wall Street Journal.