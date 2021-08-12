МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг после публикации статистики рынка труда страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,08%, до 35456,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 14730,7 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 4441,4 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю снизилось на 12 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 375 тысяч. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Определенное влияние на торги оказывают и отдельные корпоративные новости. Так, крупнейший в мире интернет-аукцион eBay отчитался о своих финансовых результатах. Чистая прибыль компании за полугодие выросла в 2,7 раза, до 11,4 миллиарда долларов, выручка — на 28%, до 5,306 миллиарда. При это eBay ожидает снижения выручки и количества активных покупателей по итогам текущего квартала. Бумаги компании снижаются в цене на 2%.

Кроме того, в четверг после закрытия торгов о своих результатах за предыдущий квартал отчитаются такие компании, как Disney, Airbnb и DoorDash.

Главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отмечает, что последние несколько дней рост американских индексов был вызван отчетностью компаний, новостями о принятии государством "инфраструктурного пакета", а также данными о сохранении уровня инфляции. По словам Камаля, данные о потребительских ценах поддерживают позицию Федрезерва США о том, что высокий уровень инфляции носит временный характер.