МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи снизился в пятницу, — игроки фиксировали прибыль перед выходными; при этом индексу РТС удалось выйти в слабый плюс на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,41% — до 3873 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,05% — до 1666,44 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,8%, РТС – на 2,06%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.02 мск снижался на 39 копеек — до 73,2 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 86,36 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,83% — до 70,72 доллара за баррель.