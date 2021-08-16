МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в регионе, свидетельствуют данные торгов. Немецкий политик назвал отказ от "Северного потока-2" гибелью Германии

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,37% — до 3529,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,2%, до 2463,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,84%, до 26170 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,4% — до 7598,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,8%, до 27473,5 пункта. Биржа Южной Кореи в понедельник закрыта в связи с выходным днем. В пятницу индекс KOSPI закрылся на уровне 3171,29 пункта.

Инвесторов по-прежнему беспокоит ухудшение эпидемиологической ситуации в Азии. Некоторые страны региона, в частности, Япония, Таиланд и Малайзия, продолжают обновлять рекорды суточной заболеваемости коронавирусом. Это ставит под угрозу восстановление экономики региона.

"Это растягивает и без того затянутые сроки формирования коллективного иммунитета, вызывает необходимость периодического введения карантина, чтобы приостановить рост заболеваемости. Азия остается эпицентром распространения (коронавируса – ред.), число заразившихся за выходные выросло во Вьетнаме, на Филиппинах и в Таиланде", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya). Эксперт научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне

Трейдеры также обратили внимание на статистику по региону. Так, промышленное производство в Китае в июле выросло на 6,4% в годовом выражении вместо ожидавшихся 7,8%. Объем розничных продаж за июль также оказался хуже прогнозов – показатель увеличился на 8,5% при ожидаемом росте на 11,5%. Безработица в КНР в июле выросла до 5,1% с июньских 5%.

Вместе с тем данные по Японии оказались лучше прогнозов. ВВП страны в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) вырос на 1,3%, в квартальном выражении – на 0,3%. Промпроизводство в стране в июле выросло на 6,5% в месячном выражении вместо ожидавшихся 6,2%.