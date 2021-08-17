МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций после символического снижения на старте торгов перешел к росту и поднялся выше круглой отметки в 3900 пунктов впервые с 7 июля по индексу Мосбиржи, РТС также смог перейти к росту, свидетельствуют данные Московской биржи. Эксперт назвал лучший актив для заработка на бирже

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск вторника рос на 0,21% — до 3903,44 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,01%, до 1674,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 20 копеек — до 73,44 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 86,38 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1% — до 68,88 доллар за баррель.

В лидерах роста акции "Газпрома" (+0,42%), имеющие значительный вес в расчетах индексов.