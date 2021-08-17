МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил рост и установил новый исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись выше 3915 пунктов впервые с 6 июля, индекс РТС также заметно растет, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский рынок акций поднялся выше 3900 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.35 мск вторника рос на 0,4% — до 3911,06 пункта (уже поднимался до 3915,09 пункта), долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1677,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 21 копейку — до 73,45 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,46 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,6% — до 69,09 доллара за баррель.

В лидерах роста — акции "Газпрома" (+0,63%), "Башнефти" (обыкновенные акции растут на 1,59%, префы — на 0,78%) и бумаги финсектора, поднимающиеся до 1,19%.