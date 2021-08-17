МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник в ожидании статистики, которая поможет указать на влияние пандемии на крупнейшую мировую экономику, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо дорожает к евро

По состоянию на 12.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,4%, до 35392 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 15077 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 терял 0,41%, до 4455,75 пункта.

Инвесторы во вторник ждут статистику по рознице из США, которая будет опубликована до открытия торгов на американских фондовых рынках. Аналитики ждут снижения розничных продаж в США в июле на 0,3% в месячном выражении после роста на 0,6% месяцем ранее.

"Штамм "дельта" подорвал доверие среднестатистического американца к экономике, поэтому нужно следить за его влиянием. Это похоже на хроническую проблему, вызывающую некоторую волатильность на рынках", — отметил главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth Дэвид Донабедян (David Donabedian), чье мнение цитирует газета Wall Street Journal.

Также трейдеры ждут данных от ФРС США по промпроизводству в стране в июле. Согласно прогнозам аналитиков, в месячном выражении показатель поднялся на 0,5% после увеличения на 0,4% месяцем ранее.

Кроме того, рынки беспокоит возможность скорого начала сворачивания программы покупки активов ФРС. Как сказал в интервью газете глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен (Eric Rosengren), он ожидает увидеть достаточный рост занятости в США к сентябрьскому заседанию регулятора, который будет соответствовать критериям для начала сокращения покупок облигаций.