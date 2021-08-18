МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду опускаются вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в основном в плюсе

По состоянию на 12.27 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,24% — до 7163,35 пункта, французский CAC 40 — на 0,21% — до 6805,61 пункта, немецкий DAX — на 0,13%, до 15900,85 пункта.

Во вторник ключевые американские индексы закрылись снижением на 0,7-0,9%. Трейдеры оценивали данные статистики по стране, негативное влияние также оказал общий уход от риска на фоне опасений по коронавирусу.

Европейские инвесторы также обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по окончательной оценке, ускорилась до 2,2% с 1,9% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Тем временем годовая инфляция в Великобритании в июле замедлилась больше прогноза — до 2% с 2,5% в июне. В месячном выражении потребительские цены не изменились. При этом экономист Pantheon Macroeconomics Сэмюэл Томбс (Samuel Tombs) считает, что потребительские цены в Британии продолжат рост.

"Мы полагаем, что инфляция достигнет пика в 3,7% во второй половине следующего года, раньше, чем ожидает Банк Англии", — приводит слова аналитика газета Wall Street Journal.