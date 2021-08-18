МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без единой динамики в среду в ожидании статистики с рынка недвижимости и протокола июльского заседания ФРС, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро

По состоянию на 13.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,24%, до 35174 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,02%, до 14998,1 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 терял 0,12%, опускаясь до 4438 пунктов.

Трейдеры надеются, что протокол июльского заседания ФРС будет содержать сигналы относительно того, когда регулятор может начать сворачивание мягкой монетарной политики, которая была принята в начале пандемии. Программа покупки активов ФРС и низкая базовая ставка поддержали фондовое рынки, и основные индексы не раз обновляли исторические рекорды.

По словам инвестиционного директора Kleinwort Hambros Фахада Камаля (Fahad Kamal), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, у инвесторов не так много альтернатив вложению денег в акции. По его словам, протокол ФРС укажет на дальнейшие шаги регулятора, что поможет рынкам определить и дальнейшее направление движения.

На ход торгов также может повлиять статистика от министерства торговли США по данным о количестве новых домов в стране. Согласно прогнозам экспертов, число новых домов в США, строительство которых было начато в июле, снизилось до 1,6 миллиона, с 1,643 миллиона месяцем ранее.