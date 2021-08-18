МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду несколько снижаются, в то время как инвесторы оценивают данные рынка недвижимости в стране, ожидая вечером публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Рубль умеренно снижается при общей слабости "развивающихся" валют

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,29%, до 35241,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 14646,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4440,5 пункта.

Ранее в среду министерство торговли США отчиталось о том, что число новых домов в стране, строительство которых было начато в июле, снизилось до 1,534 миллиона, или на 7%.

В дальнейшем, в четверг, минтруд США опубликует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 14 августа. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 12 тысяч, до 363 тысяч.

Инвесторы также ожидают публикации позднее в среду протокола заседания ФРС, которое прошло 27-28 июля. Рынки будут искать в документе подсказки о планах регулятора касательно мер "поддержки" экономики, особенно что касается сроков сворачивания выкупа активов с рынка.

Протокол, "скорее всего, даст представление об имевших место внутренних обсуждениях, которые касались сворачивания выкупа активов в 120 миллиардов долларов в месяц", приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Citi. Эксперты отмечают также, что протокол может и не дать много новой информации.