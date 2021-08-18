Фондовые индексы США опускаются на статистике по недвижимости
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду несколько снижаются, в то время как инвесторы оценивают данные рынка недвижимости в стране, ожидая вечером публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,29%, до 35241,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 14646,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4440,5 пункта.
Ранее в среду министерство торговли США отчиталось о том, что число новых домов в стране, строительство которых было начато в июле, снизилось до 1,534 миллиона, или на 7%.
В дальнейшем, в четверг, минтруд США опубликует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 14 августа. Аналитики прогнозируют снижение показателя на 12 тысяч, до 363 тысяч.
Инвесторы также ожидают публикации позднее в среду протокола заседания ФРС, которое прошло 27-28 июля. Рынки будут искать в документе подсказки о планах регулятора касательно мер "поддержки" экономики, особенно что касается сроков сворачивания выкупа активов с рынка.
Протокол, "скорее всего, даст представление об имевших место внутренних обсуждениях, которые касались сворачивания выкупа активов в 120 миллиардов долларов в месяц", приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Citi. Эксперты отмечают также, что протокол может и не дать много новой информации.
https://1prime.ru/Index/20210818/834478408.html