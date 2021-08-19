МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг значительно снижаются, в то время как инвесторы оценивают протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций заметно снижается

По состоянию на 11.10 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,98%, до 7027,17 пункта, французский CAC 40 — на 2,58%, до 6595,18 пункта, немецкий DAX — на 1,67%, до 15702,35 пункта.

В протоколе заседания американского регулятора отмечается, что условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году, если экономика США будет развиваться соответственно поставленным целям. В то же время некоторые участники заседания посчитали более целесообразным начать снижение темпов выкупа в следующем году.

"Хотя точная дата еще не была подтверждена, наблюдается усиливающийся раскол среди участников заседания, и кажется, что вероятность ужесточения в этом году усиливается", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).

Аналитик также отметил, что макростатистика в США, а также в Китае, опубликованные в последние дни, также стали "испытанием на стойкость" для мировых фондовых рынков.