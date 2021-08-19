Фондовые биржи Европы падают на 2% и более после выхода протокола заседания ФРС США
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг значительно снижаются, в то время как инвесторы оценивают протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.10 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,98%, до 7027,17 пункта, французский CAC 40 — на 2,58%, до 6595,18 пункта, немецкий DAX — на 1,67%, до 15702,35 пункта.
В протоколе заседания американского регулятора отмечается, что условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году, если экономика США будет развиваться соответственно поставленным целям. В то же время некоторые участники заседания посчитали более целесообразным начать снижение темпов выкупа в следующем году.
"Хотя точная дата еще не была подтверждена, наблюдается усиливающийся раскол среди участников заседания, и кажется, что вероятность ужесточения в этом году усиливается", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).
Аналитик также отметил, что макростатистика в США, а также в Китае, опубликованные в последние дни, также стали "испытанием на стойкость" для мировых фондовых рынков.
https://1prime.ru/Index/20210819/834482421.html