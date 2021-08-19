МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно снижением индексов после распродаж на биржах США в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля усиливает снижение

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,6%, до 3465,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,2%, до 2417,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — упал на 2,1%, до 25316,33 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI опустился на 1,93%, до 3097,83 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,5%, до 7464,6 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 1,1%, до 27281,17 пункта.

Инвесторы из Азии обратили внимание на заметное снижение ключевых американских фондовых индексов накануне после выхода протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе отмечается, что условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году при условии, что американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям.

"Риторика ФРС дает рынку возможность хорошо подготовиться к решению о дате начала сокращения (программы покупки активов — ред.), которое может быть принято уже на заседании в следующем месяце. А начаться сокращение может до конца года", — считает глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.

Кроме того, под давлением с начала недели находились акции компаний сектора интернета в Китае. Так, акции Alibaba Group подешевели на бирже Гонконга на 5,5%, Tencent Holdings — на 3,4%. При этом в ходе торгов стоимость акций Alibaba достигала исторического минимума в 161 гонконгский доллар. Ранее главное государственное управление по контролю и регулированию рынка опубликовало проект положений, предусматривающий запрет "недобросовестной" конкуренции в сфере интернета.