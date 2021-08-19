МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в четверг, что говорит о вероятном продолжении падения на биржах на обострении опасений за экономику страны в свете распространения коронавируса и возможного скорого начала сворачивания масштабных денежных вливаний со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к мировым валютам

По состоянию на 13.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,63%, до 34666 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 14785,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 терял 0,57%, достигая 4369,75 пункта.

Влияние на настроения трейдеры в четверг оказывает обеспокоенность распространением коронавируса, которое может негативно повлиять на восстановление мировой экономики, в то время как ФРС готовится к началу сворачивания своей программы покупки активов.

Трейдеры обратили внимание на то, что Федрезерв в протоколе июльского заседания в среду отметил: условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году при условии, что американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям.

"Эти факторы вызовут волатильность рынка. Люди пытаются понять, что штамм "дельта" будет означать для экономики — новые ограничения или ущерб росту?" — сказала газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management в Великобритании Кэролайн Симмонс (Caroline Simmons).