Фьючерсы на фондовые индексы США заметно снижаются на экономических опасениях
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в четверг, что говорит о вероятном продолжении падения на биржах на обострении опасений за экономику страны в свете распространения коронавируса и возможного скорого начала сворачивания масштабных денежных вливаний со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,63%, до 34666 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 14785,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 терял 0,57%, достигая 4369,75 пункта.
Влияние на настроения трейдеры в четверг оказывает обеспокоенность распространением коронавируса, которое может негативно повлиять на восстановление мировой экономики, в то время как ФРС готовится к началу сворачивания своей программы покупки активов.
Трейдеры обратили внимание на то, что Федрезерв в протоколе июльского заседания в среду отметил: условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году при условии, что американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям.
"Эти факторы вызовут волатильность рынка. Люди пытаются понять, что штамм "дельта" будет означать для экономики — новые ограничения или ущерб росту?" — сказала газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management в Великобритании Кэролайн Симмонс (Caroline Simmons).
https://1prime.ru/Index/20210819/834483704.html