МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг снижаются, сдерживают биржи глобальные опасения по восстановлению экономики, а также удешевление нефти, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций падает на негативном внешнем фоне

По состоянию на 16.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,43%, до 34810,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 14447,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 4382,21 пункта.

На торгах наблюдается глобальный уход от риска, связанный с опасениями по поводу коронавируса и перспектив восстановления экономики. Биржи Европы снижаются на 1,6-2,2%, фондовые индексы Азии в основном показали снижение, которое достигло 2%. При этом нефтяные цены падают в пределах 3%, а традиционно более надежные доллар и золото дорожают.

Трейдеры также обращают внимание на протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованный в среду вечером. Так, ФРС допустила вероятность начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка уже в текущем году. При этом другие участники заседания посчитали начало следующего года более подходящим временем для таких мер из-за сохраняющейся неопределенности и ситуации на рынке труда.

Нефтегазовый сектор США снижается на 1,6% на фоне падения цен на нефть в пределах 3%. Так, бумаги ConocoPhillips дешевеют на 2%, Chevron — на 2,1%, ExxonMobil — на 1,9%.

Не дала заметной поддержки американским индексам сильная статистика по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 14 августа, снизилось сильнее ожиданий и достигло 348 тысяч, прогноз составлял 363 тысячи. Показатель за неделю, завершившуюся 7 августа, был пересмотрен до 377 тысяч с 375 тысяч.