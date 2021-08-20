МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу на фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив мировой экономики в свете распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Доллар стабилен к мировым валютам

По состоянию на 12.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,28%, до 34720 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 14905,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 терял 0,29%, до 4389 пунктов.

Давление на рынки продолжают оказывать опасения, что рост числа случаев заражения коронавирусом и замедление темпов роста экономики Китая могут помешать восстановлению всей мировой экономики.

"Следующие несколько месяцев могут стать периодом очень хорошего, но также очень неравномерного роста мировой экономики. Реакция властей сейчас разная в разных частях мира. Если инфляция окажется более устойчивой, то это может изменить темпы ужесточения монетарной политики ФРС, когда оно начнется", — сказал газете Wall Street Journal стратег J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер (Hugh Gimber).

Протокол июльского заседания ФРС США, опубликованный в среду, указал, что сворачивание стимулирующих мер регулятора может начаться уже в 2021 году.