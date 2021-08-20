МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индикаторы США в пятницу коррекционно растут, при этом с начала недели снижение может стать сильнейшим с июня для двух основных индексов — из-за ухода от риска в связи с коронавирусными опасениями, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля снижается вслед за нефтью

По состоянию на 16.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,1%, до 34929,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 14595,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 4415,13 пункта.

В целом же эта неделя может стать худшей по динамике для Dow Jones и S&P 500 с середины июня, а для NASDAQ — с середины июля. Пока за этот период эти индексы теряют от 1,3% до 1,7%. На рынках преобладали опасения, связанные с распространением штамма нового коронавируса "дельта". Трейдеры были склонны к уходу от риска из-за неопределенности вокруг перспектив восстановления экономики, что негативно отражалось на фондовых рынках.

"Мы считаем, что растущие опасения по поводу прогноза мирового роста — это основная причина изменения настроений", — сказал агентству Франс Пресс представитель центробанка Австралии Родриго Катрил (Rodrigo Catril).

Теперь участники торгов ожидают несколько важных событий. Конференция в Джексон-Хоуле пройдет 26-28 августа, а в четверг будет опубликована вторая оценка ВВП США в прошлом квартале. Согласно первой оценке, показатель вырос на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).