МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут во вторник, индекс акций высокотехнологичных компаний NASDAQ обновил исторический рекорд, преодолев отметку в 15 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. Акции "Газпрома" обновили ценовой максимум за 13 лет

По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,14%, до 35383,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4490,4 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивается на 0,44%, до 15009,5 пункта, и это исторический максимум.

Во вторник на мировых рынках сохраняются оптимистичные настроения и наблюдается некоторая склонность к риску. Так, нефтяные котировки растут более чем на 2%, фондовые биржи Азии закрылись в плюсе.

Поддерживает рост на американских рынках и макростатистика. Так, продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 708 тысяч. Аналитики в свою очередь ожидали роста показателя до 700 тысяч с первичного показателя июня в 697 тысяч.

Впрочем, по словам портфельного менеджера Eastspring Investments Кена Вона (Ken Wong), которого цитирует газета Wall Street Journal, на данный момент для инвесторов отсутствует "опора", что связано с неуверенностью в том, ожидаются ли в ближайшее время какие-либо негативные новости.

А тем временем трейдеры ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который может дать более точные сроки начала сворачивания мер стимулирования экономики, в том числе выкупа активов с рынка.