МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются в рамках коррекции после двух дней роста, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34% — до 3526,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – снижался на 0,07%, до 2462,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,51%, до 25596,44 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,27% — до 3129,41 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,12%, до 27699 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,21% — до 7518,5 пункта.

Предыдущие два дня азиатские фондовые рынки повышались на фоне рекордного роста бирж США.

Инвесторы ждут экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа, надеясь услышать от главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер.

При этом трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в мире. "Штамм "дельта" остается ключевым риском для экономического роста и основным фактором для решений ФРС о сроках сворачивания стимулирующих мер. Мы предполагаем, что этот штамм не подорвет, но замедлит процесс восстановления экономики", — прокомментировала газете Wall Street Journal экономист и стратег по портфельным инвестициям в New York Life Investments Лорен Гудвин (Lauren Goodwin).