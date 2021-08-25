МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно снижаются в рамках коррекции после двух дней роста, свидетельствуют данные торгов.

Производство золотых слитков на заводе "Красцветмет"

Золото дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,34% — до 3526,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – снижался на 0,07%, до 2462,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,51%, до 25596,44 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,27% — до 3129,41 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,12%, до 27699 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,21% — до 7518,5 пункта.

Предыдущие два дня азиатские фондовые рынки повышались на фоне рекордного роста бирж США.

Инвесторы ждут экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа, надеясь услышать от главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер.

При этом трейдеры продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в мире. "Штамм "дельта" остается ключевым риском для экономического роста и основным фактором для решений ФРС о сроках сворачивания стимулирующих мер. Мы предполагаем, что этот штамм не подорвет, но замедлит процесс восстановления экономики", — прокомментировала газете Wall Street Journal экономист и стратег по портфельным инвестициям в New York Life Investments Лорен Гудвин (Lauren Goodwin).