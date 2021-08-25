МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно подрастает в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи. Нефть коррекционно дешевеет

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,11% — до 3893,06 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1661,76 пунктов.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 6 копеек — до 73,79 рубля, курс евро снижался на 13 копеек — до 86,58 рубля.

Цена на нефть символически снижается — на 0,06%, до 70,35 доллара за баррель сорта Brent.