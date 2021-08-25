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Российский рынок акций открылся в символическом плюсе
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Российский рынок акций незначительно подрастает в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,11% — до 3893,06... ПРАЙМ, 25.08.2021
торги, мосбиржа, новости, экономика, рынки, макроэкономика, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно подрастает в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 0,11% — до 3893,06 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1661,76 пунктов.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 6 копеек — до 73,79 рубля, курс евро снижался на 13 копеек — до 86,58 рубля.
Цена на нефть символически снижается — на 0,06%, до 70,35 доллара за баррель сорта Brent.