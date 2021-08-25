МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду преимущественно слабо растут вслед за рынками США и в преддверии открытия экономической конференции в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном выросли

По состоянию на 12.00 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1% — до 7132,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 6669,39 пункта, немецкий DAX снижался на 0,08% — до 15895,45 пункта.

Европейские инвесторы отыгрывают очередные рекорды американских фондовых индексов, а также ждут экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Трейдеры надеются услышать от главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла подсказки о сроках сворачивания стимулирующих мер.

Немецкий индекс DAX попал под давление внутренней статистики. Исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в августе опустился до 99,4 пункта с пересмотренного уровня июля в 100,7 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 100,4 пункта.

Французский индекс поддерживают корпоративные новости. Так, акции французского производителя алкоголя Pernod Ricard SA растут на 0,93% после того, как компания повысила свой прогноз по прибыли за 2021 год. Минутами ранее бумаги компании дорожали на 1,3%.