МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США в среду слабо растут после новых рекордов американских бирж, — трейдеры с осторожностью ожидают симпозиума в Джексон-Хоуле и комментариев ФРС по программе выкупа активов, свидетельствуют данные торгов. Биржи Европы в основном в слабом плюсе

По состоянию на 12.38 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,04% — до 35329 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12%, до 15374,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — 0,07%, до 4485,5 пункта.

Во вторник основные американские фондовые индексы США выросли в пределах 0,5%, при этом индексы NASDAQ и S&P 500 обновили исторические максимумы.

Главным событием на неделе остается экономическая конференция в Джексон-Хоуле, которая пройдет 26-28 августа. На мероприятии ожидается выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Рынки ждут комментариев американского ЦБ о планах сворачивания мер стимулирования, в том числе выкупа активов.

"Это режим выжидания, потому что мы приближаемся к той точке, где, как мы думаем, мы получим какую-то определенную информацию о сворачивании", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего рыночного стратега BNP Paribas Asset Management Дэниела Морриса (Daniel Morris).

В четверг рынки также ожидают публикацию второй оценки из трех по ВВП США за второй квартал. Аналитики полагают, что рост экономики ускорился до 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка показала рост в 6,5%. В первом квартале увеличение составило 6,3% в пересчете на год.